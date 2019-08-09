تراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بشكل غير متوقع

أعلن المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في الربع الثاني.



وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2 %، مقابل نمو بنسبة 0.5 %، في الربع الأول.



وكان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني نفس نسبة النمو التي حققها في الربع الأول.



وكانت الخدمات هي القطاع الوحيد الذي اسهم في تحقيق النمو، بمعدل نمو0.1 بالمئة، وهو أضعف معدل يسجله هذا القطاع خلال ثلاث سنوات.



وانكمش قطاع الانتاج بنسبة 1.4 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ أواخر عام 2012، وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض نسبته 2.3 بالمئة في أعمال التصنيع مما يعكس تراجعا في انتاج السيارات.



وانخفض ناتج التعدين والمحاجر بنسبة 0.4 بالمئة في ظل أعمال صيانة مقررة في عدد من حقوق النفط والعاز.



كما انخفض ناتج قطاع الإنشاءات والبناء بنسبة 1.3 بالمئة بسبب تراجع أعمال الترميم والصيانة.



وظل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ثابتا في يونيو الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة في مايو، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع بنسبة 0.1 بالمئة.