الأمن العام يوجه ضربة قاضية لعصابات رأس البر



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكیل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدمیاط.



وأكدت معلومات وتحریات إدارة البحث الجنائى بدمیاط بالتنسیق مع قطاع الأمن العام قیام 3 أشخاص

(عاطل "مسجل جنائیًا" سبق اتهامه فى 17 قضیة "سلاح أبیض، سرقة متنوعة، سرقة مسكن"،

وآخران لھما معلومات جنائیة ومطلوب التنفیذ علیھ فى 7 قضایا متنوعة) بتكوین تشكیل

عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُستغلین عدم تواجد

قاطنیھا بإستخدام سیارة ملاكى مُتخذین من دائرة قسمى شرطة "دمیاط الجدیدة - رأس البر" مكانًا

لمزاولة نشاطھم الإجرامى.



عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطھم، وبمواجھتھم اعترفوا بارتكابھم 6 وقائع سرقات (5 بدائرة قسم دمیاط الجدیدة- واقعة واحدة بدائرة قسم رأس البر)، وأرشدوا عن مبلغ (228 (ألف جنیھ من حصیلة المسروقات.



كما تم بإرشادهم ضبط جمیع المسروقات المستولى علیھا فى تلك الوقائع عبارة عن (كمیات من المشغولات الذهبیة والساعات- هاتف محمول - جهاز ألعاب إلكترونیة "بلاى إستیشن" - جهاز قیاس ضغط - حقیبة ید حریمى) وسیارة ملاكى مُستخدمة فى ارتكابها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.