روسيا تتوقع احتمال تباطؤ الطلب على النفط

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة إن موسكو وضعت في الحسبان احتمال تباطؤ الطلب على النفط حين مددت اتفاق الإنتاج العالمي الذي تنفذه مع أوبك في وقت سابق من العام الجاري.



وأضافت أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية المنشورة اليوم تتماشى إلى حد كبير مع توقعات الوزارة.



وقالت الوزارة لرويترز: "وضعنا في الاعتبار احتمال تباطؤ نمو الطلب على النفط إلى المستويات المُشار إليها من قبل وكالة الطاقة الدولية أو حتى أكثر".