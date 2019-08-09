ضبط ربة منزل متهمة بترويج المواد المخدرة بإمبابة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة إحدى السيدات بإمبابة، لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة وآخر بحوزته سلاح نارى.



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من ضبط "ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم"، لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة متخذة من مسكنها وكرًا لنشاطها الإجرامى، وبحوزتهما "10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام" وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط "مكوجى- مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته "بندقية آلية - 2 خزين لذات السلاح - 6 طلقات نارية من ذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

