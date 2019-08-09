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عالم

"فايننشال تايمز": الاقتصاد التركي يعاني بسبب أردوغان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر إقالة ما لا يقل عن تسعة من كبار مسئولي البنك المركزي بسبب سياسة أسعار الفائدة.

وأضافت أنه تمت إقالة نحو 9 من كبار المسئولين من مناصبهم بعد أسابيع فقط من إقالة محافظ البنك المركزي، بما فيهم كبير الاقتصاديين هاكان كارا.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إنه من المقرر تعيين الأشخاص المقالين في مناصب أخرى، ومن بينهم رؤساء الوحدات التي تغطي الخدمات المصرفية والمالية والأسواق والمخاطر المؤسسية والأبحاث والسياسة النقدية.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الاضطرابات التي تشهدها السياسة النقدية والبنك المركزي التركي تأتي بعد مرور نحو شهر على إقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا بعد خلاف كبير بينهما حول وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وتابعت أنه لولا تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لم تكن الليرة نجت من قرار الخفض القياسي لأسعار الفائدة التركية والتي بلغت 425 نقطة أساس.

وأضافت أن قرار إقالة كبار مسئولي البنك والأكثر خبرة من المؤكد أنه سيضاعف مخاوف المستثمرين بشأن التدخلات السياسية الكبيرة في السياسة النقدية من قبل أردوغان.

وأشارت إلى أن أردوغان عين العام الماضي صهره وزيرًا للمالية، لفرض أكبر سيطرة على المؤسسات المالية، وتركيز كافة السلطات في يده.

وأوضحت أن قرار أردوغان بإقال كبار مسئولي البنك المركزي ليس حكيمًا على الإطلاق، وسيؤدي إلى سياسة نقدية أكثر خطأً ولن يترك مجالًا للشفافية والمصداقية.

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