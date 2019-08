دليلك لأفضل 10 أفلام في عيد الأضحى

تستغل أغلب الأسر العربية الأعياد والعطل الرسمية للاجتماع معا وقضاء أوقات ممتعة، وما أفضل من فيلم مسلي للتقريب بين أفراد العائلة الواحدة.



ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يستعرض موقع "تايم أوت" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز الأفلام الأجنبية التي تمتاز بشعبيتها بين كبار وصغار السن، وصلاحيتها للمشاهدة العائلية.



1- The Lion King "الأسد الملك"

واحد من أفلام الأنيميشن القليلة التي أجمع على حبها الكبار والصغار، ويتناول قصة الشبل "سيمبا" الذي يتعرض للابتزاز والخداع على يد عمه الشرير "سكار" بعد وفاة والده؛ فيقرر الهرب منه، وعيش حياة جديدة مع أصدقائه تيمون وبومبا.



تقدم ديزني نسخة حية للفيلم تعرض حاليا في دور السينما، في محاولة لاستغلال شعبية الفيلم الجارفة.



2- Harry Potter and the Sorcerer's Stone "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"

أول أجزاء سلسلة "هاري بوتر" التي تحولت إلى ظاهرة عالمية، بسبب نجاحها غير المحدود وخلقها عالما سحريا لم تر له السينما مثيلًا من قبل.



يتناول الفيلم قصة هاري بوتر الطفل اليتيم، الذي خسر والداه في حادث أليم، قبل أن يكتشف أنه ساحر من أسرة عريقة، وأن عليه أن يتعلم أصول الشعوذة في مدرسة "هوجورتس" للسحرة.



3- Star Wars "ستار وورز"

أثبتت سلسلة "ستار وورز" قدرتها على الصمود ضد متغيرات الزمن، إذ حافظت على نجاح مبهر منذ طرح أول أجزائها في السبعينيات وحتى الآن.



تدور أحداثها حول مغامرات الفارس "سكاي ووكر" الذي يصارع الجانب المظلم من القوة.. فلا يشترط أن تكون طفلًا للإعجاب بسلسلة "ستار وورز"، كذلك تحتوي السلسلة على العديد من الأفلام بما يكفي لقضاء وقت طويل وممتع مع العائلة.



4- The Goonies "ذا جونيز"

إحدى روائع المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج التي لا تٌنسى رغم صدورها عام 1985.



تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون للبحث عن كنز مفقود من أجل استخدام الأموال في إنقاذ منازلهم وعائلتهم، إلا أن مهمتهم تأخذ منحنى غير متوقع.



5- Home Alone "هوم ألون"

كيف يمكن أن نقضي عطلة العيد بدون الفيلم الكلاسيكي "هوم ألون"، الذي يتناول قصة عائلة تخطط لقضاء عطلة الكريسماس في باريس، إلا أنهم ينسون الطفل الأصغر في المنزل خلال قيامهم بالرحلة؛ فيجد نفسه في المنزل بمفرده بينما تحاول عصابة اقتحام منزله وسرقة محتوياته.



أعلنت شركة إنتاج "هوم ألون" مؤخرًا عن نيتها تقديم نسخة أخرى جديدة للفيلم، في مفاجأة سارة لعشاق السلسلة.



6- Finding Nemo "البحث عن نيمو"

وقع الأهالي في حب السمكة "مرلين"، كونهم يدركون جيدًا دوافع الأب في حماية ابنه من أي مخاطر.



يتناول الفيلم قصة السمكة "نيمو" التي تتوه في المحيط، فيجوب والده "مرلين" المحيط الواسع بأكمله من أجل استعادة ابنه من جديد، وسط مخاطر لا تنتهي.



7- The Sound of Music "صوت الموسيقى"

من الأفلام الكلاسيكية الخالدة، خاصةً مشهد غناء الممثلة جولي آندروز في الحقول الخضراء الواسعة.



تدور أحداث الفيلم حول مربية أطفال توكل بمهمة الاعتناء بأبناء جندي بحرية أرمل، وتتغير حياتهم جميعًا.



8- Toy Story "توي ستوري"

تتناول سلسلة أفلام "توي ستوري" قصة مجموعة من الألعاب تدب فيهم الحياة ويخوضون مغامرات مختلفة، عندما يتركهم أصحابهم بمفردهم.



قدمت ديزني جزءًا جديدًا مؤخرًا، ما زال يعرض في دور السينما، تعود فيه لعبة راعب البقر "أندي" مع أصدقائه في مغامرة جديدة خيالية.



9- Mrs. Doubtfire "مسز داوتفاير"

رغم رحيل الممثل الكوميدي روبن ويليامز، إلا أن أعمالها ما زالت خالدة في قلوب محبيه.



يدور الفيلم حول أب يُحرَم من لقاء أبنائه بعد انفصاله عن زوجته، فيقرر التنكر في هيئة مربية أطفال من أجل التقرب من عائلته.



10- E.T. the Extra-Terrestrial "إي تي"

واحد من أشهر وأعلى الأفلام الأجنبية إيرادات في تاريخ السينما، يتناول قصة كائن فضائي يهبط إلى الأرض، ويعيش من طفل صغير يعلمه الكلام وتقاليد الحياة على الكوكب، إلا أنه ولظروف خاصة لا يمكنه البقاء هنا طويلًا.