سقوط عناصر أخطر عصابة مسلحة عقب هروبها فى المنيا

نجح قطاع الأمن العام في ضبط باقى عناصر تشكیل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه بالمنیا.



كان اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، قد وجه بضبط باقى عناصر التشكیل العصابى، مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من بعض المواطنین، حال استقلالھم سیارة نقل قیادة أحدھم مُحملة ببعض رءوس الماشیة وسیرھم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنیا بمدیریة أمن المنیا، متجھین لسوق الماشیة ببنى مزار، ففوجئوا بقیام قائد سیارة ملاكى باعتراض طریقھم، واستیقافھم وترجل ثلاثة مجھولین منھا قاموا بتھدیدھم بأسلحة ناریة، والإستیلاء منھم على (مبلغ مالى قدره

11300 جنیه، 3 ھواتف محمولة) وفروا ھاربین.



ونجاح فریق البحث الجنائى بالتنسیق مع قطاع الأمن العام فى تحدید مرتكبى الواقعة تشكیل عصابى تخصص فى سرقات المواطنین بالإكراه ضم (عدد 4 عناصر إجرامیة – لھم معلومات جنائیة مسجلة) وتم ضبط أحدھم وبحوزته (بندقیة خرطوش - 2 جرام لمخدر الھیروین - مبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه)، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتھمین الھاربین.



فقد تمكن فریق البحث من تحدید محل ھروب باقى المتھمین واختبائھم بمنزل أحد أقاربھم كائن بدائرة مركز شرطة القوصیة بنطاق أمن أسیوط.



عقب تقنین الإجراءات تم استھدافھم بمأموریة بالتنسیق مع إدارة البحث الجنائى بأمن أسیوط، أسفرت عن ضبطھم وبحوزتھم السیارة الملاكى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجھتھم اعترفوا تفصیلیًا بارتكابھم الواقعة بالاشتراك مع المتھم السابق ضبطه، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بندقیة آلیة - عدد 75 طلقة ناریة من ذات العیار- بندقیة خرطوش - عدد 4 طلقات خرطوش من ذات العیار)، بمنزل أحد المتھمین.

