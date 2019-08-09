الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

سقوط عناصر أخطر عصابة مسلحة عقب هروبها فى المنيا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
طباعة
ads
نجح قطاع الأمن العام في ضبط باقى عناصر تشكیل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه بالمنیا.

كان اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، قد وجه بضبط باقى عناصر التشكیل العصابى، مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من بعض المواطنین، حال استقلالھم سیارة نقل قیادة أحدھم مُحملة ببعض رءوس الماشیة وسیرھم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنیا بمدیریة أمن المنیا، متجھین لسوق الماشیة ببنى مزار، ففوجئوا بقیام قائد سیارة ملاكى باعتراض طریقھم، واستیقافھم وترجل ثلاثة مجھولین منھا قاموا بتھدیدھم بأسلحة ناریة، والإستیلاء منھم على (مبلغ مالى قدره
11300 جنیه، 3 ھواتف محمولة) وفروا ھاربین.

ونجاح فریق البحث الجنائى بالتنسیق مع قطاع الأمن العام فى تحدید مرتكبى الواقعة تشكیل عصابى تخصص فى سرقات المواطنین بالإكراه ضم (عدد 4 عناصر إجرامیة – لھم معلومات جنائیة مسجلة) وتم ضبط أحدھم وبحوزته (بندقیة خرطوش - 2 جرام لمخدر الھیروین - مبلغ مالى قدره 27 ألف جنيه)، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتھمین الھاربین.

فقد تمكن فریق البحث من تحدید محل ھروب باقى المتھمین واختبائھم بمنزل أحد أقاربھم كائن بدائرة مركز شرطة القوصیة بنطاق أمن أسیوط.

عقب تقنین الإجراءات تم استھدافھم بمأموریة بالتنسیق مع إدارة البحث الجنائى بأمن أسیوط، أسفرت عن ضبطھم وبحوزتھم السیارة الملاكى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجھتھم اعترفوا تفصیلیًا بارتكابھم الواقعة بالاشتراك مع المتھم السابق ضبطه، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بندقیة آلیة - عدد 75 طلقة ناریة من ذات العیار- بندقیة خرطوش - عدد 4 طلقات خرطوش من ذات العیار)، بمنزل أحد المتھمین.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد قليل.. بيان عاجل من الداخلية لكشف ملابسات انفجار معهد الأورام

منذ ساعتين

مان يونايتد الأكثر إسرافًا في سوق الانتقالات بإنجلترا

منذ يومين

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

ستوديو

عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن 4 أكتوبر

زلزال بقوة 6 درجات يضرب تركيا (فيديو)

"حمام الست" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في عيد الأضحى

فتح المجزر الآلي بالبساتين مجانًا في عيد الأضحى (فيديو)

رياضة

يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء

ساوثهامبتون يعلن تعاقده مع المدافع النمساوي دانسو

أندية الدوري الإنجليزي تنفق 1.41 مليار إسترليني في هذا الموسم

ساوثامبتون يضم دانسو على سبيل الإعارة من أوجسبورج

الرئيس نيوز

لأول مرة في تاريخه.. سعر الذهب يكسر حاجز الـ 700 جنيه

"أوبر" تخسر 5 مليارات دولار خلال 3 أشهر

الرئيس السيسى يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

ما حقيقة تدهور صحة السلطان قابوس؟

منوعات

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤدي لزيادة العنف في العالم

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

باحث سوداني: طرد ٢٠٠ إخواني مصري من الخرطوم قريبا

كيف يدعم التنظيم الدولي للإخوان المنصف المرزوقي في انتخابات تونس؟

وجدي غنيم يبحث عن مخرج للهروب من تركيا

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو


زيت وسكر

تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس من إيطاليا لـ3 أسر مصريين

القوى العاملة” تتابع إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

مستشفى سرطان الأطفال تقدم كبسولة تغذوية للمصريين في عيد الأضحى

الصحة: نتابع تصعيد المرضي المصريين على مستشفيات المشاعر لأداء فريضة الحج 

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

"البناء الوجداني للإنسان" بثقافة المنيا

"وقفة عرفات" بثقافة الوادى الجديد

فضل صيام يوم عرفة بثقافة البحيرة

31 أغسطس.. مناقشة رواية "المسخ" بصالون "هن" الأدبي

صفحتنا ع الفيس بوك