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عالم

تليجراف: مصر من أفضل الوجهات السياحية.. وحان موعد العودة لشرم الشيخ

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الضوء على أفضل 4 وجهات سياحية للبريطانيين وفقًا لنصائح وإرشادات الأمان التي تصدرها الحكومة وذات أسعار منخفضة، كما أنها تعد من أشهر النقاط السياحية الساخنة في العالم.

وقالت الصحيفة إن هناك تخوفات من تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة واحتمالية وقوع عدد من الكوارث الطبيعية وعلى رأسها الأعاصير، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية التي أصبحت تطال كل دولة في العالم.

وأضافت أن اختيار الأربع وجهات جاء لاستقرار الأحوال الجوية في هذه الدول والأمان بها، بالإضافة إلى أنها تعد من أبزر نقاط السياحة جذبًا في العالم وأرخصها سعرًا.

وأشارت إلى أن القائمة تضم سريلانكا التي رفعت الحكومة البريطانية قيود السفر إليها خلال شهر يونيو الماضي، بعد حظرها لمدة 7 أسابيع بسبب هجمات عيد الفصح، بالإضافة إلى جزر الكاريبي، والتي عانت لفترات طويلة من انهيار القطاع السياحي بسبب الأعاصير التي ضربتها عام 2017 وعلى رأسها إيرما وماريا، وفي حال تكررت الأعاصير في الكاريبي يمكن استبدالها بولاية ميامي الأمريكية.

وتابعت أن تونس من ضمن أبرز 4 وجهات يمكن للسياح البريطانيين زيارتها الآن، فمنذ الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سواحل سوسه في عام 2015 وكان من بينها 30 قتيل بريطاني، هجر السياح الشواطئ والتي تعد من أفضل شواطئ البحر الأبيض المتوسط وكانت تلقب بجنة الشاطئ في عام 2010، ولكن الآن أعداد الزوار انخفضت بصورة كبيرة ولم تعد كما كانت.

وأضافت أن من بين الدول الأبرز للسياح البريطانيين والمفضلة لديهم هي مصر، والتي وقعت في فخ الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011، ولكن الوضع هنا مختلف، حيث مازالت السلطات البريطانية تحظر الطيران إلى شرم الشيخ منذ عام 2015 والتي تعد من أكثر المدن التي يفضلها البريطانيون في مصر، إلا أن السياح وجدوا سبيلهم في مدن مصرية أخرى.

وأوضحت أن هذا الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق وإعادة الطيران البريطاني لشرم الشيخ مرة أخرى، بعد عودة السياح البريطانيين لمصر بكثرة، ففي عام 2018 وصل عدد السياح الأجانب في مصر إلى 11.6 مليون زائر، كما ارتفع عدد السياح البريطانيين في مصر خلال نفس العام بنسبة 39% مقارنة بعام 2017.

وقال كريس ليدبيتر من "تليجراف ترافيل": "الإسكندرية كانت جزءا من السماء، بسبب شواطئها الخلابة، كما تعد الرحلات النيلية من أبرز نقاط الاهتمام للمسافرين البريطانيين، وارتفعت حجوزات الرحلات النيلية بنسبة 21%خلال عام 2018".

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