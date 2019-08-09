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الثقافة

31 أغسطس.. مناقشة رواية "المسخ" بصالون "هن" الأدبي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تعقد في السادسة والنصف من مساء السبت 31 أغسطس الجاري٬ أولى فعاليات الصالون الأدبي والذي تدشنه دار هن للنشر. حيث يناقش الباحث ومدرب التنمية الثقافية٬ سامح سليمان٬ رواية "المسخ" للكاتب التشيكي٬ فرانز كافكا.

نشرت رواية "المسخ" لأول مرة عام 1915. وهي من أشهر أعمال القرن العشرين وأكثرها تأثيرًا، حيث تتم دراستها في العديد من الجامعات والكليًات في العالم الغربي٬ كما قدمت أكثر من مرة في السينما العالمية.

تبدأ القصة بتاجر مسافر اسمه جريجور سامسا، الذي يستيقظ ليجد نفسه قد تحوّل إلى حشرة بشعة. في السطر الأول من التحول يصدم كافكا القارئ بهذا التحول الرهيب حيث يقول:" استيقظ جريجور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة، فوجد نفسه قد تحول في فراشِه إلي حشرة هائلة الحجم. جريجور هذا العامل البسيط البائس بوظيفته التي تجبره علي الاستيقاظ مبكرًا ليلحق بقطاراته كي يجوب المدن بائعًا متجولًا، في شقاء يومي متكرر، بالكاد يحقق له دخلًا يستطيع به أن يعول أسرته. ويجري كافكا هذا الحدث غير الواقعي وغير محتمل الوقوع في مجاري واقعية تمامًا موهمًا القارئ بصدق هذا الكابوس، والذي تمنَّى جريجور المتحول أن يكون هذا مجرد حلمًا مزعجًا سرعان ما يستيقظ منه، لكنه أيقن بتوالي الأحداث استحالة أمنياته.

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