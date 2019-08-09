الأمن العام يضبط أباطرة "فيديو المخدرات" في ناهيا

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة أمنیة مكبرة استھدفت المتاجرین بالمواد المخدرة بمنطقة ناھیا بالجیزة، يأتي ذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تم تداولھ عبر إحدى صفحات

مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قیام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة "ناھیا" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمدیریة أمن الجیزة.



وأشرف على تلك الحملات اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وشارك فيها إدارة البحث الجنائى بالجیزة، واستھدفت المُنطقة المُشار إلیھا وتم تحدید العناصر الإجرامیة مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطھم وآخرین لقیامھم بالإتجار فى المواد المخدرة.



وأسفرت جھود الحملة الأمنیة عن ضبط 7 أشخاص (لإثنین منھم معلومات جنائیة) وبحوزتھم ( 60 ( قر مخدر، كمیة من مخدر الحشیش وزنت (150 جرام)، كمیة من مخدر الإستروكس وزنت (125 جرام)، كمیة من مخدر الشادو وزنت ( 5 جرام)، مبالغ مالیة، وھاتف محمول.



وبمواجھتھم اعترفوا بحیازتھم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البیع.