الأمن يضبط 9497 قطعة ألعاب نارية مختلفة

شن قطاع أمن الموانيء والمنافذ برئاسة مديره اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، حملاتة في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى ضبط (18) قضية بمضبوطات بلغت (77،761) قرص مخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 32،347 كيلو جرام )،كمية من مخدر القات وزنت ( 17،200 كيلو جرام )،كمية من مخدر البانجو وزنت ( 100 جرام )،(25) طابع من مخدر LSD،كمية من نبات الماريجوانا وزنت (12 جرام).



فى مجال مكافحة جرائم وتهريب الأجهزة اللاسلكية تم ضبط (14) قضية.



كما تم ضبط (15) قضية متنوعة، من بينها ضبط حوالى 9497 قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام والأشكال"، وضبط (4) قضايا.



وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط (1061) قضية (تسلل– تزوير مستندات من بينها "جوازات، إقامات، أختام، تأشيرات، رخص قيادة، محررات رسمية).

كما تم ضبط عدد (6630) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة، وضبط عد (64) قضية جنائية (سرقات، إختلاس مال عام، نصب وإحتيال، إنتحال، تسول، عدم حمل تحقيق شخصية).



وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.