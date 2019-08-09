مصالحة وشيكة بين أطراف أحداث عنف جبل لبنان في القصر الرئاسي

كشفت البوابة الرقمية لـ (تيار المستقبل) في لبنان، النقاب عن تفاهم بغية التوصل إلى مصالحة في أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو 40 يوما، وذلك بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، في ضوء مبادرة طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري.



ونقلت "مستقبل ويب" - والتي تعد الذراع الإعلامي الناطق باسم تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري – عن مصدر (لم تسمه) أن المصالحة ستُعقد في قصر بعبدا الرئاسي، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري.



وأشارت إلى أن المصالحة "قد" تشمل جوانب قانونية تنطوي على إسقاط حق (التنازل) في الدعاوى القضائية المتعلقة بأحداث الجبل الأخيرة، وكذلك قضية أخرى تتعلق بأحداث عنف واشتباكات مسلحة بين عناصر من الحزبين الاشتراكي والديمقراطي كانت قد وقعت ببلدة الشويفات (بمحافظة جبل لبنان) في شهر مايو من العام الماضي وأسفرت عن مقتل شخص من الحزب الاشتراكي.



وأكدت أن لقاء المصالحة في قصر بعبدا الذي سيعقد عصر اليوم "يفتح الباب أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء مساء اليوم أو في الغد".



من جانبه، قال النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني - في تصريح له – إن ما يتم تداوله عن لقاء في قصر بعبدا، هو "لقاء مصارحة ورسم خريطة طريق وليس مصالحة حتى الآن، ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة".. مشيرا إلى أن اللقاء من الممكن أن يتحول إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة في السابق.



وكان الحريري قد التقى بالأمس بالرئيس اللبناني ميشال عون، كاشفا في تصريح مقتضب له في أعقاب اللقاء، أن التوصل إلى حلول للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد أصبح وشيكا ومعربا عن تفاؤله بقرب انتهاء الأزمة.



ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود والتوقف التام، حيث لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد على الشهر، خشية تحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية، في ظل احتقان سياسي شديد وخلاف وانقسام كبير حول المسارات القضائية التي يجب أن تُتبع في حادثة الجبل.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أول من أمس عبر سفارتها في بيروت، أنها تدعم إجراء معالجة قضائية عادلة وشفافة ودون أي تدخل سياسي، في أحداث عنف الجبل، مشددة على رفضها أي محاولة لاستغلال الحادثة بهدف تعزيز أهداف سياسية، وأنها أبلغت السلطات اللبنانية – بصورة واضحة – أنها تتوقع أن يتم التعامل مع هذه الأزمة بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية.



وشهدت منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.



وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.



وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.



بينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وتعصب واستثارة الأحقاد والمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.



وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب، والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.