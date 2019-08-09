ضبط 132 قضية بقيمة 39.484 جنيه غرامة جمركية

شن قطاع أمن الموانىء والمنافذ برئاسة اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، حملاته في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 132 قضية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره 39،484 تسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة أربعة وثمانون جنيهًا مصريًا.



وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت 22 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة.



وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة، تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 1.440 كيلو جرام مشغولات ذهبية مختلفة.



وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.