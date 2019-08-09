شن قطاع أمن الموانيء والمنافذ برئاسة اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، حملاتة في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 3 قضايا تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة.. بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة "مصرى- أجنبى بما يعادله بالجنيه المصرى"2،382،200" اثنان مليون وثلاثمائة اثنان وثمانون ألفًا ومائتان جنيهًا مصريًا.



وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.