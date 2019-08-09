ضبط 210 قضايا تهريب في حملات أمنية خلال شهر

شن قطاع أمن الموانئ والمنافذ برئاسة مديره اللواء جمال عبدالباري مساعد أول وزير الداخلية، حملاته في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط (210) قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس جاهزة – أقمشة أجنبية الصنع – مواتير مستعملة - لعب أطفال -مستلزمات طبية – أمتعة شخصية – أدوات رياضية – معدات مطاعم – مولدات مستعملة – أدوات منزلية - ماكينات طباعة مستعملة - مستحضرات تجميل – معدات مستعملة - أجهزة كهربائية – مستلزمات كمبيوتر– أحذية رياضية - قطع غيار سيارات – معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (36،148،449– ستة وثلاثون مليونًا ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا مصريًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.