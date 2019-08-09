الداخلية تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية تفعيل إجراءات استمرار المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد حتى نھایة الشھر الجارى بـ (649 (فرع لكبرى السلاسل التجاریة ومنافذ "أمان" الثابتة والمتحركة على مستوى الجمھوریة، لتوفیر اللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسیة بأسعار مخفضة.



فى إطار توجیھات القیادة السیاسیة بمواصلة جھود أجھزة الدولة للتخفیف عن كاھل أبناء الشعب

المصرى، وتوفیر السلع الغذائیة والأساسیة للمواطنین بأسعار مناسبة لضمان منع الإحتكار والإستغلال

والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقیھ من محدودى الدخل.



وبمناسبة قرب حلول عید الأضحى المبارك وإستكمالًا للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى

أطلقتھا وزارة الداخلیة فى مطلع الشھر الماضى فقد قامت الإدارة العامة لشرطة التموین والتجارة،

التجاریة المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثیلاتھا بالأسواق بنسبة تصل إلى %30، بالتنسیق والتواصل مع كبار موردى ومستوردى اللحوم "البلدیة- المستوردة" لتورید اللحوم للسلاسل

كما قامت الإدارة بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجاریة الكبرى المنتجة والمورده

للمواد الغذائیة لإستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" حتى نھایة شھر أغسطس الجارى لتوفیر

السلع الأساسیة وطرحھا بعدد (649 (فرع لكبرى السلاسل التجاریة على مستوى الجمھوریة، بجودة

عالیة وأسعار مخفضة عن مثیلاتھا بالأسواق وكذا التنسیق مع بعض موردى منتجـات الألبـان

ومشتقاتھـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى %40.



من جانبھا، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائیة التابعة لوزارة الداخلیة بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساھمة فى تلبیة إحتیاجات المواطنین من اللحوم مع قرب حلول عید الأضحى المبارك، حیث قامت المنظومة بتجھیز العدید من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن.