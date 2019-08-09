شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية موسعة بمحاور وميادين المحافظة؛ لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.



أسفرت الحملات عن: ضبط (29491) مخالفة مرورية متنوعة، ضبط (565) دراجة نارية مخالفة.



يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على ضبط السائقين المخالفين للقانون، وفرض السيطرة الأمنية على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لمنع حدوث أى حوادث مرورية تعيق من حركة السيارات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.