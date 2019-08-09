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تكنولوجيا

تعاون بين شاومي وسامسونج لإنتاج هاتف بكاميرا فائقة التطور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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في ظل تحول وظائف الكاميرا ومدى تطورها ودقتها إلى أحد العناصر الأساسية بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية حول العالم، أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن جاهزيتها لحصد النجاح في هذا السباق التكنولوجي.

ووفقا لموقع chinadaily.com، سوف تجمع اتفاقية مشتركة بين شاومي Xiaomi الصينية وشركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية بهدف إنتاج أجيال جديدة من الهواتف الذكية تتمتع بكاميرا متطورة تصل دقتها إلى 64 ميجابيكسل.

وسوف تحمل الهواتف الجديدة علامة ريدمي Redmi وهي إحدى الكيانات الاقتصادية التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية بجانب كاميراتها المتطورة مستشعرات بجودة 100MP وهو الأمر الذي سيتيح لها إنتاج صور بدقة 12032 × 9024 بكسل.

يذكر أن شاومي Xiaomi أنشأت العام الماضي قسما خاصا لتطوير إمكانيات كاميرات هواتفها الذكية وتكنولوجيا التصوير داخل مكاتبها في العديد من المدن الصينية والعالمية مثل طوكيو وباريس لإجراء البحوث المشتركة قبل عقد الشراكة مع سامسونج Samsung الكورية.

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