الحوثيون يعلنون مقتل شقيق زعيم الجماعة بعملية اغتيال

أعلنت ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران مقتل القيادى إبراهيم بدر الدين الحوثى، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثى.



وأفادت الجماعة بأن شقيق قائد الحوثيين قتل بعملية اغتيال، ولم تشر إلى تفاصيل أخرى، مؤكدة أنها ستأخذ بالثأر.



وفى السياق، أعلن الكاتب والباحث فى الشأن اليمنى محمود الطاهر أن عملية قتل القيادى تأتى ضمن تصفيات داخلية في الحركة.



وأضاف الطاهر، فى منشور له على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن جماعة الحوثى تشهد مؤخرا صراعات داخلية بسبب الفساد ومحاولة السيطرة على مراكز النفوذ.