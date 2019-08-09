ضبط عاطل متهم بسرقة أجهزة تكييف بمصر القديمة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من القبض على عاطل لسرقتة أجهزة تكييف بمصر القديمة.



وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من موظف بإكتشافه سرقة (وحدة التكييف الخارجية) الخاصة بالشقة سكنه.



وبالتحري وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل، سبق اتهامه فى قضية شروع فى سرقة.



بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة آخر بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.