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سياسي

رئيس "النواب" يهنئ السيسى بعيد الأضحى: ما تحقق على أيديكم عظيم وكثير

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:44 ص
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
عائشة حسن
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بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونصت البرقية: (السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. فيطيب لي باسمي واسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفُل بقيادتكم في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان).

وأضاف رئيس البرلمان فى نص برقيته: «إن ما تحقق على أيديكم- يا سيادة الرئيس- منذ أن منحكم الشعب ثقته كثير وعظيم في وقت كانت تحيط بنا فيه الأنواء ويتربص بنا الأعداء، فبذلت غاية الجهد للوفاء بالأمانة، وهي عظيمة- حتى استطعت أن تبلغ بمصر وشعبها مرفأ الأمن والاستقرار ليعيش كل مواطن آمنًا في سربه، عزيزًا في وطنه، في دولة مدنية حديثة، تغلق الأبواب أمام أي فساد، وتفتح طريق المستقبل الذي تتحقق فيه طموحات الأجيال، والتلاحم بين فئات المجتمع وحماية نسيجه ووحدته الوطنية، والحفاظ على هيبة الدولة، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، بفضل حرصكم على تعزيز وتقوية العلاقات العربية والإفريقية واتباعكم سياسة متوازنة تؤمن باتباع السلم في حل النزاعات الإقليمية".

وتابع: "وشعب مصر لا ينسى لكم وقفتكم العظيمة وتلبية ندائه لحمايته من فئة قليلة ضلت سواء السبيل، أرادت استلاب هوية الوطن وتفتيت لٌحمته وتحويله إلى بركة من الدماء والأشلاء، نرجو المولى عز وجل أن تعود هذه الأيام وقد قيض لمصر وشعبها ما ترنو إليه من آمال كبار ليبلغ شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء".

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