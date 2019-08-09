تحت الطبع "حاول" رواية جديدة لـ محمد غزلان

تصدر قريبًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية "حاول" من تأليف محمد غزلان، الرواية ذات بعد اجتماعى واضح ينقل أسرة متوسطة الحال فى سبعينيات القرن الماضى من مصر عتيقة إلى المنيل.



وعن الرواية يقول "غزلان": "حاول" رواية تقليدية كلاسيكية لا فيها تجريب ولا تخريب طبقًا للقواعد التى وضعها أى أم فوستر فى كتابه "جوانب الرواية" أو أعمدة الرواية، هذا الكتاب الذى يدرس منذ عقود قى كافة كليات الآداب فى كل أنحاء العالم.



تدور الرواية حول أب سهل هين كادح ومكافح ومسالم رغم صعيديته٬ وأم قاهرية من قاع المجتمع متسلطة متكبرة وطموحة.الأب جاء من الصعيد ليعمل فى المدابغ فى مصر القديمة أو مصر عتيقة كما يطلق عليها أهلها. تزوج وأنجب من الأطفال خمسة رغم المشاكل، وزادهم طفلا عثر عليه بجوار ضريح الشيخ أبو السعود الجارحى اعتقدت امرأته أنه تزوج عليها وأتى بهذ الطفل ليعيش بين الأبناء وسارت الحياة. الأم تريد الانتقال من خارطة أبو السعود إلى منطقة الفرنساوى والأب يرفض بشدة وتنجح فى النهاية. والأبناء يكبرون وتكبر طموحات الأم. ابن التحق بكلية الشرطة وابنة تدرس فى كلية الطب وأصبحت أم الضابط وأم الدكتورة وفكرت فى الانتقال إلى المنيل وتوفى الأب ونجحت فيما خططت له وتمضى بقية الأحداث التى تؤثر سلبا على الابنة الصغرى صفاء الشخصية المحورية فى الرواية.