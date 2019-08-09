الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

تحت الطبع "حاول" رواية جديدة لـ محمد غزلان

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
ads
تصدر قريبًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية "حاول" من تأليف محمد غزلان، الرواية ذات بعد اجتماعى واضح ينقل أسرة متوسطة الحال فى سبعينيات القرن الماضى من مصر عتيقة إلى المنيل.

وعن الرواية يقول "غزلان": "حاول" رواية تقليدية كلاسيكية لا فيها تجريب ولا تخريب طبقًا للقواعد التى وضعها أى أم فوستر فى كتابه "جوانب الرواية" أو أعمدة الرواية، هذا الكتاب الذى يدرس منذ عقود قى كافة كليات الآداب فى كل أنحاء العالم.

تدور الرواية حول أب سهل هين كادح ومكافح ومسالم رغم صعيديته٬ وأم قاهرية من قاع المجتمع متسلطة متكبرة وطموحة.الأب جاء من الصعيد ليعمل فى المدابغ فى مصر القديمة أو مصر عتيقة كما يطلق عليها أهلها. تزوج وأنجب من الأطفال خمسة رغم المشاكل، وزادهم طفلا عثر عليه بجوار ضريح الشيخ أبو السعود الجارحى اعتقدت امرأته أنه تزوج عليها وأتى بهذ الطفل ليعيش بين الأبناء وسارت الحياة. الأم تريد الانتقال من خارطة أبو السعود إلى منطقة الفرنساوى والأب يرفض بشدة وتنجح فى النهاية. والأبناء يكبرون وتكبر طموحات الأم. ابن التحق بكلية الشرطة وابنة تدرس فى كلية الطب وأصبحت أم الضابط وأم الدكتورة وفكرت فى الانتقال إلى المنيل وتوفى الأب ونجحت فيما خططت له وتمضى بقية الأحداث التى تؤثر سلبا على الابنة الصغرى صفاء الشخصية المحورية فى الرواية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى

منذ حوالي 14 ساعة

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

منذ حوالي 15 ساعة

مقطع صوتي لشقيق منفذ تفجير معهد الأورام مع إرهابي

منذ حوالي 22 ساعة

"الإفتاء" توضح الطريقة الصحيحة لتوزيع لحوم الأضاحى

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

ستوديو

"الأرصاد": استقرار حالة الطقس وارتفاع نسب الرطوبة (فيديو)

سميحة أيوب تشيد بمسرحية "المتفائل" (فيديو)

أصالة تتصدر تريند "يوتيوب" بـ "نكتة بايخة" (فيديو)

مدير سينرجي لـ"ستوديو": تايلاند لا تناسب "لص بغداد" ولم نستقر على بديل

رياضة

مان يونايتد الأكثر إسرافًا في سوق الانتقالات بإنجلترا

كلوب يكشف سبب هدوء الريدز فى سوق الانتقالات

إيتو: لوكاكو سيتألق مع إنتر ميلان

أوجسبورج يمدد عقد حارس المرمى لوثه

الرئيس نيوز

ما حقيقة تدهور صحة السلطان قابوس؟

أعمال ترميم قصر البارون الأثري.. كيف بدأت وإلى أين انتهت؟ (القصة كاملة)

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية

الحكومة تنفي وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر

منوعات

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤدي لزيادة العنف في العالم

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

كيف يدعم التنظيم الدولي للإخوان المنصف المرزوقي في انتخابات تونس؟

وجدي غنيم يبحث عن مخرج للهروب من تركيا

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي

“دسوقى”: مصر تسعى لنقل خبراتها في الكهرباء لإفريقيا

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لشهر أغسطس

“الخدمات البيطرية” تكثف حملاتها تزامنًا مع العيد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

عرض "بتوقيت القاهرة" بمركز الثقافة السينمائية 21 أغسطس

تحت الطبع "حاول" رواية جديدة لـ محمد غزلان

فعاليات فنية متنوعة فى "أسبوع التحدي" بأبوظبي

بالصور.. تابلوهات رقصات تلقائية لفرقة السويس القومية

صفحتنا ع الفيس بوك