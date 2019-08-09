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عالم

روسيا تستدعي مستشار سفارة واشنطن لدى موسكو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، مستشار سفارة واشنطن لدى موسكو تيم ريتشاردسون، على خلفية نشر الجانب الأمريكي معلومات تتعلق بحملة احتجاجية غير مرخص بها في موسكو.

وأكدت الوزارة احتجاجها على نشر إدارة الشؤون القنصلية التابعة للخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر" والبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا على موقعها الرسمي، قبل المظاهرة غير المرخص بها التي نظمت في العاصمة موسكو في الثالث من أغسطس، خريطة تظهر مسار الحملة الاحتجاجية.

وشددت الخارجية الروسية على أنها تعتبر نشر الجانب الأمريكي هذه الخريطة تحريضا للمواطنين على المشاركة في الحملة، ما يمثل محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وفتح القضاء الروسي، مؤخرا، تحقيقا بتهم "افتعال أعمال شغب على نطاق واسع" على خلفية مظاهرات نهاية الأسبوع للمطالبة بانتخابات نزيهة، وهي جريمة تعرض المدان بها للحبس لـ15 عاما.

وأعلنت لجنة التحقيق فتح تحقيقات بارتكاب أعمال عنف ضد عناصر الشرطة ومسؤولين، مضيفة أن التحقيق لن يقتصر على المنظّمين بل سيشمل المشاركين في التظاهر.

وأكدت اللجنة أن المشاركين في مظاهرة السبت خرقوا النظام العام واستخدموا العنف ضد السلطات و"شلّوا حركة السير" في وسط موسكو.

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