مان يونايتد الأكثر إسرافًا في سوق الانتقالات بإنجلترا

احتل نادي مان يونايتد صدارة الفرق الأكثر بذلًا للأموال لتدعيم فريقها من بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.



وكشفت شبكة سكاي سبورت أن الشياطين الحمر أنفقوا ما يقرب من 148 مليون جنيه إسترليني في شراء ثلاثة لاعبين وهم هاري ماجواير وآرون وان بيساكا ودانييل جيمس من أندية ليستر سيتي وكريستال بالاس وسوانزي سيتي على التوالي.



وجاء نادي أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريمير ليج في المركز الثاني حيث أنفق 145 مليون جنيه إسترليني في شراء ما يقرب من 12 لاعبا جديدا.



وجاء في المركز الثالث من حيث معدلات الإنفاق نادي أرسنال والذي أنفق 138 مليونا ثم مانشستر سيتي بمبلغ 135 مليونا.