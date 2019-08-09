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تكنولوجيا

مميزات هواتف "هونر" الجديدة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:39 ص
جريدة الدستور
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طرحت شركة هونر في مصر عائلة جديدة من هواتف "هونر ٢٠ " تضم ثلاثة هواتف Honor 20 pro وHonor20 وHonor 20 lite.

بداية جاء هاتف HONOR 20 PRO بلونين أسود متدرج وأزرق متدرج، وبقدرات هائلة فى الكاميرا والتي حصدت تقييم 111 نقطة من منصة DxOMark لتقييم كاميرات الهواتف، والذي يعدّ ثاني أعلى تقييم حصل عليه أي هاتف ذكي على الإطلاق، محققًا معيارًا ذهبيًا بفضل كاميرته في مجال الهواتف الذكية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها العلامة جهازًا رائدًا مزودًا بنظام كاميرا Sony IMX586 الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f1.4.

وحصل الهاتف في تحديثه الجديد على معيار الأيزو بحساسية الصور، والذي يوفر تجربة تصوير رائعة في الإضاءة المنخفضة بمعنى أنه مناسب جدًا للتصوير فى الإضاءة الليلية.

يأتي الهاتف بـ٤ كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.4F .
• 16ميجابكسل لزاوية واسعة + 8 ميجابيكسل للتقريب + 2 للأشياء القريبة.
• تقريب بصري +3X تقريب مشترك + 5X تقريب رقمي 30X
• مثبت بصري مزدوج
• تحسين التصوير الليلي
• ضبط تلقائي للصورة بالليزر
• تصوير فيديو احترافي بدقة 4K
•تصوير فيديو بطئ يصل ل 960 اطار فى الثانية
• تعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
كما يقدم الهاتف كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل بها إمكانية التجميل بالذكاء الاصطناعي وإضاءة ثلاثية
الأبعاد للصور البورتريه.

أما بالنسبة للتصميم، فيقدم هاتف HONOR 20 PRO لأول مرة غلافًا زجاجيًا ثلاثي الأبعاد، صًمم بتقنية الشبكة ثلاثية الأبعاد الأولى في المجال، التي تسمح بمرور الضوء عبر الزجاج الخلفي وانعكاسه وتوزُّعه في جميع الاتجاهات، وينتج عن ذلك تأثير بصري ساحر يُميّز HONOR 20 PRO عن غيره من الهواتف الذكية التي سبقته.

ويتميز الهاتف بمعالج Kirin 980 7 نانومتر المدعم بالذكاء الاصطناعي، وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور، كما أنه مزود ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم مع خاصية الشحن السريع بقوة 22 وات، بينما توفر سعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ 256 جيجابايت المساحة الكافية لتلبية المتطلبات القصوى. ويتمتع أيضًا بوحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 الرائدة في المجال، والتي تعزز إمكانات ألعاب الجهاز عبر تزويد المستخدمين بتجربة بصرية غامرة، بالإضافة إلى نظام صوت Virtual 9.1 الذي يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يتيح تجربة صوتية أكثر غنى وكفاءة.

كما تقدم هونر ضمن نفس العائلة هاتف هونر ٢٠ باللون الأزرق، ويأتى الهاتف بـ3.0 GPU Turbo معالجة فائقة الدقة للجرافكس واستهلاك أقل للطاقة 22.5 وات شاحن فائق السرعة 128 + 6 جيجابايت ذاكرة داخلية وعشوائية كما يقدم مستشعرًا جانبيًا لبصمة الأصبع 3 في 1 GPS ثنائي التردد لتحديد دقيق للموقع واجهة المستخدم ماجيك 2.1 خصائص الذكاء الاصطناعى للكاميرا، مثل التسوق والترجمة الصوت المحيطي ثلاثى الأبعاد.

كما يأتى بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.8F ب16 ميجا بيكسل لزاوية واسعة + 2 ميجابيكسل للعزل + 2 للأشياء القريبة وتقريب رقمى يصل إلى + 30X مثبت تلقائى للصورة وتحسين التصوير الليلي وتصوير فيديو احترافى بدقة 4K تصوير فيديو بطيئ يصل إلى 960 إطار فى الثانية، وتعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي كما يأتى بكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل وإمكانية التجميل بالذكاء الاصطناعي وإضاءة ثلاثية الأبعاد للصورالبورتريه.

ويأتى هاتف هونر ٢٠ لايت بإمكانيات كبيره ويحتوى على كاميرا 24 ميجا بكسل كاميرا رئيسية + 8 لزاوية واسعة +2 للعزل والتثبيت التلقائي للصورة في اللقطات الليلية والتصوير بالذكاء الاصطناعى والتعرف علي المشاهد بالذكاء الاصطناعي والتجميل بالذكاء الاصطناعي وسيلفي في الإضاءة المنخفضة وإضاءة صورة ثلاثية الأبعاد بالاضافة إلي 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية + 128 جيجابايت مساحة تخزين وإمكانية وضع كارت ميموري يصل إلى 512 جيجابايت، واحتفظ بملفات أكثر وشاشة عرض 6.21 بوصة، بتصميم قطرة الندى ووضع الراحة العين وتصميم خلفي متدرج الالوان ومعالج قوي كيرين 710 وخصائص الذكاء الاصطناعي للكاميرا، مثل التسوق والترجمة وخفض الضوضاء أثناء المكالمات ووضع المصعد لسرعة الاتصال مع الشبكة.

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