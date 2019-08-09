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رياضة

كلوب يكشف سبب هدوء الريدز فى سوق الانتقالات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن الخطة الجديدة التي يتبعها النادي في هذا الصيف بعدم القيام بانتدابات قوية خلال سوق الانتقالات والاكتفاء بضم فان دِن بيرج، وإليوت كمواهب واعدة للمستقبل، مع الحارس أدريان من وستهام يونايتد.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز: الفرق الكبرى في الماضي، ولا أقول إننا فريق كبير الآن لأن هذا سينكشف خلال عامين يبقى لاعبيها سويًا لعدد من السنوات فهم لا يحتاجون للكثير من التغييرات، لا أريد أن أقارن نفسنا ببرشلونة قبل 6 أو 7 سنوات ولكنهم ظلوا بنفس التشكيلة معًا.

واستطرد: بعض اللاعبين الجدد قد يأتون ولكنهم يعانون في الاندماج مع المجموعة، سيكون هذا الموسم صعبًا لوجود فجوة كبيرة بين مانشستر سيتي وبقية الفرق، نحن نلعب في دوري صعب للغاية ولكننا لدينا فريق جيد.

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