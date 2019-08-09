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مصر

تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس من إيطاليا لـ3 أسر مصريين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:34 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أصدرت وزارة القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلبات 3 أسر مقيمة في مصر، توقف صرف معاشاتهم الشهرية منذ شهر مارس الماضي لأسباب غير معلومة، والتواصل معهم، ومع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لعودة المعاشات لهذه الأسر.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئتي التأمينات الإيطالية "INPS"، وإصابات العمل "INAIL"، للوقوف على أسباب توقف صرف المعاشات الشهرية منذ شهر مارس الماضي لكل من المواطن "م.م. ح" من محافظة الشرقية، والمواطنة "ه.س. ب" من محافظة المنوفية، والمواطنة "ز. م ع" من محافظة الدقهلية.

واتضح من الأمر أن الهيئتين أوقفت صرف المعاشات لاستيفاء عدد من المستندات: منها شهادة البقاء علي قيد الحياة، وقيد عائلي جديد كل حسب حالته، على أن يتم إرسالها إلى سيتي بنك، حيث إنه البنك المسئول عن صرف المعاشات الإيطالية ومقرة مدينة لندن، وقام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع المواطنين الثلاثة وإرشادهم بالمطلوب وإرساله للمكتب وللبنك المشار إليه.

وأكد المستشار العمالي، أنه بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة تم بالفعل تحويل معاش شهر أغسطس لثلاثة الأسر بإجمالي 1140 يورو، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، ويتواصل مكتب التمثيل العملي مع هيئتي التأمينات وإصابات العمل لصرف المتجمد من المعاش عن الـ5 الشهور لكل أسرة.

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