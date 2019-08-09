ماليزيا توجه اتهامات لمسئولين في "جولدمان ساكس" الأمريكية

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن ماليزيا وجهت اتهامات جنائية بحق 17 من المسئولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في "مجموعة جولدمان ساكس" المصرفية الأمريكية العملاقة، في تصعيد لجهود كوالالمبور لملاحقة أشخاص تقول البلاد، إنهم تورطوا في عمليات اختلاس متعلقة بأموال صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1 إم دي بي).



ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج"، تشمل القائمة نائب رئيس مجلس إدارة "جولدمان ساكس" ريتشارد جنودي، وجون مايكل إيفانز، الشريك السابق في البنك الأمريكي، والذي يشغل الآن رئيس مجموعة "علي بابا القابضة" الإلكترونية الصينية.



وكان الثلاثة مديرين لوحدات تابعة لـ"جولدمان ساكس" تتهمها ماليزيا بتضليل المستثمرين أثناء عمليات تنسيق الاكتتاب في سندات تابعة للصندوق.



ويزعم مسئولون ماليزيون أن الثلاثة كانوا يعلمون أن أموال الصندوق تتعرض للاختلاس.



يشار إلى أن صندوق الدولة السيادي الماليزي (إم دي بي 1) موضع تحقيق دولي ضخم يشمل عدة دول، على خلفية الاشتباه بسوء استغلال 4.5 مليار دولار من قبل مسئولين رفيعي المستوى في ماليزيا في الفترة بين 2009 و2014.



كانت "جولدمان ساكس" مكلفة بالتنظيم والاكتتاب في ثلاثة إصدارات للسندات خاصة بصندوق "إم دي بي 1" بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 6.5 مليار دولار.



واتهمت الحكومة الماليزية البنك بالسرقة، في ديسمبر 2018، وقالت إن موظفيه تربحوا بجزء من عائدات بيع السندات، وتحصيل رسوم من عملية التنظيم والاكتتاب، بلغت 600 مليون دولار.



وقال المدعي العام في ماليزيا تومي توماس في بيان اليوم الجمعة إن بلاده ستسعى إلى إنزال عقوبات بالسجن وغرامات جنائية بحق مسؤولي "جولدمان ساكس".



وقال متحدث باسم "جولدمان ساكس" في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرج": "نعتقد أن الاتهامات التي أعلنت اليوم، والاتهامات الأخرى بحق ثلاث وحدات تابعة لجولدمان ساكس أعلنت في ديسمبر العام الماضي، أسئ توجيهها، وستقابل بدفاع قوي.