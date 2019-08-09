إيتو: لوكاكو سيتألق مع إنتر ميلان

أكد الكاميروني صامويل إيتو نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي السابق، أن البلجيكي روميلو لوكاكو صفقة الإنتر الجديد ستستمر في اللمعان مع النيراتزوري، متمنيًا له كل التوفيق في خطوته الجديدة.



ونجح فريق إنتر ميلان في التعاقد رسميًا مع البلجيكي مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ 80 مليون يورو.



وعبّر صامويل إيتو عن سعادته البالغة بانتقال روميلو لوكاكو، 26 عامًا، لصفوف فريقه السابق إنتر ميلان.



ونشر الكاميروني رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” للبلجيكي لوكاكو بعد انضمامه لإنتر ميلان.



وجاء نص الرسالة كالتالي: "روميو، مرحبًا بك في إنتر ميلان، إنه أكثر من مجرد فريق، بل إنها أسرة ستنضم إليها، هنا، ستلعب مع النجوم، لذلك لا شك أنك ستستمر في اللمعان".