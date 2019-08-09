البورصة تربح 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 746.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 4% عن الأسبوع قبل الماضى.



وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 397.7 مليار جنيه إلى 418.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بنسبة صعود بلغت 5.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 203.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 597.7 مليار جنيه إلى 621.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 4%.



وشهدت نهاية الأسبوع المنقضي، حدثين هامين أعادا الدماء لشرايين السوق مجددا عقب أسابيع من الآداء الباهت، حيث بدأ التداول على سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية، وتم تنفيذ صفقة الاستحواذ على جلوبال تليكوم التي كان يتطلع اليها السوق منذ نهاية ٢٠١٧.



وشهد سهم فوري في أول أيام تداوله بالسوق ارتفاع قياسي بلغ 31.2% ليغلق عند مستويات 8.48 جنيها، مقارنة بسعر 6.46 جنيه في بداية التعاملات، بإجمالي تعاملات 394 مليون جنيه، عبر التعامل على 46.5 مليون سهم.