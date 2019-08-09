الذهب يسجل أفضل ارتفاعًا منذ 3 سنوات

ارتفع الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، الجمعة، متجهًا صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل 2016.



يأتي هذا التطور في وقت يشهد المعدن الأصفر إقبالًا جديدًا على الشراء، باعتباره من أصول الملاذ الآمن بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1507.22 دولار للأوقية (الأونصة).



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.



وارتفع المعدن الثمين 4.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمائة إلى 1519 دولارًا للأوقية.



وارتفع الذهب ما يزيد على 17 بالمائة منذ بداية العام، وصعد ما يزيد على 100 دولار على مدى الأسبوع الماضي، بدعم من التوترات التجارية، وتحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متزايد في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو.



وفي أحدث تطور في النزاع الطويل الأجل بين أكبر اقتصادين في العالم، قال تقرير إن واشنطن تؤجل قرارًا بشأن تراخيص لشركات أمريكية لاستئناف التجارة مع هواوي تكنولوجيز.



في غضون ذلك، صُدمت الأسواق المالية من إقدام البنوك المركزية في نيوزيلندا وتايلاند والهند على تنفيذ سلسلة من التخفيضات المفاجئة لأسعار الفائدة، مما يشير إلى تضاؤل الأدوات لدى صانعي السياسات لمكافحة التراجع الاقتصادي.



وأمس الخميس، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأمريكى، وقال إن أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلحق الضرر بشركات التصنيع الأمريكية.



ويقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا ويضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2 بالمائة إلى 17.11 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن خمسة بالمائة.