"القوى العاملة" تتابع إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

تتابع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات مع الشركات والمصانع، إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.



وكانت الوزارة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بهذه المناسبة.



وأعلنت الوزارة، أن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.



وأوضحت أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر.



وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.



وبهذه المناسبة تتقدم وزارة القوى العاملة بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، مؤكدة على دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.



كما كلفت الوزارة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتقديم التهنئة لأبنائه العاملين بكافة المحافظات بحلول عيد الأضحى المبارك، ونقل إليهم خالص أمنياته بأن تكون هذه الأيام المباركة دائما أيام خير ويمن وبركات داعيا الله عز وجل أن يعود عليهم الأعياد وهم في اتم الصحة والسعادة.