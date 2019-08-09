أوجسبورج يمدد عقد حارس المرمى لوثه

أعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، تمديد عقد حارس مرماه البديل أندرياس لوثه حتى عام 2022.



ويتواجد لوثه ضمن صفوف الفريق منذ عام 2016 وسيتنافس معفابيان جيفر وبنيامين لينيس على مهمة الحارس البديل خلف الحارس الأساسي توماس كوبك المنضم حديثا للفريق.



ويحل أوجسبورج غدا السبت ضيفا على فيرل في الدور الأول من بطولة كاس ألمانيا، ويستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الألمانيبمواجهة بوروسيا دورتموند في 17 أغسطس.



ويعتبر نادي أوغسبورج من اعلي الانديه لكرة قدم في ألمانيا من مدينة أوغسبورج في بافاريا تأسس هذا النادي في سنة 1907 ويلعب حاليًا في بوندسليجا في دوري درجة الأولى الألماني