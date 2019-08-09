إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الزعفرانة-غارب"

أصيب صباح اليوم الجمعة، 12 شخصا، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانة رأس غارب، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.



وتلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الزعفرانة - غارب، وتحديدا بالكيلو 50، على الفور تم نقل سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



و أسفر عن الحادث إصابة 12 شحصا، بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح متهتكة وكدمات وسحجات، وتم نقلهم جميعا لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأكد مصدر طبي لـ"الدستور" أن الإصابات جاءت ما بين كسور وكدمات وسحجات وجارٍ اسعاف المصابين، وتحرير محضر بالواقعة.