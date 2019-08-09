الأغذية العالمى يستأنف توزيع الغذاء فى صنعاء الأسبوع المقبل

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، إنه سيستأنف توزيع الغذاء الأسبوع المقبل على نحو 850 ألف

شخص في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد توقف دام شهرين، وذلك عقب اتفاق مع السلطات الحوثية.



كان البرنامج التابع للأمم المتحدة قد أوقف بعض المساعدات في صنعاء يوم 20 يونيو وسط مخاوف من عدم وصول الغذاء إلى مستحقيه، لكنه قال إنه سيواصل برامج تغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات.



وفي بيان صدر، اليوم الجمعة، قال البرنامج إنه سيستأنف توزيع الغذاء بعد أسبوع عيد الأضحى.



وقال "برنامج الأغذية العالمي على ثقة من أن تطبيق قواعد البيانات الحيوية سيضمن وصول الغذاء إلى

مستحقيه ويحول دون حياد المساعدات الغذائية عن مسارها".