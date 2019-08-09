الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

انكماش اقتصاد المملكة المتحدة لأول مرة منذ 2012

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري مُسجلًا أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مقابل توقعات استقراره.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي انخفض بنحو 0.2 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي على أساس فصلي وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع لـ2012، مقابل زيادة بنسبة 0.5 % في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نمو 1.2 % في الربع الثاني من 2019، وهو مستوى أقل من المسجل في الربع الأول عند 1.8 %.

وفي النصف الأول من العام الجاري زاد الناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 0.5 %.

وخلال يونيو الماضي فأن الاقتصاد البريطاني استقر، مقابل نمو بنحو 0.2 % في مايو السابق له.

وفي الفترة من أبريل وحتى يونيو تباطأ نمو نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى في 3 سنوات عند 0.1 %، ومقابل زيادة بنحو 1.4 % في الربع الأول.

أما نشاط البناء فانخفض بنحو 1.3 % في الربع الماضي، كما هبط الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 % وهي أكبر وتيرة هبوط منذ الربع الأخير من 2012.

كما هبطت استثمارات الأعمال في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بنحو 0.5 %، مقابل توقعات تراجعها بنسبة 0.3 %.

أما إنفاق الأسر فزاد بنسبة 0.5 %، وهي وتيرة أقل من المسجلة في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.6 %.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 % إلى 1.2109 دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى منذ 2015

0.4 % نموًا فى اقتصاد بريطانيا خلال 3 أشهر

اقتصاد اليابان ينمو بأسرع وتيرة منذ عامين

تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال 3 أشهر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

إلقاء القبض على المتهم بنشر تغريدة عنصرية ضد محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

دعوى قضائية ضد "فاشينيستا" كويتية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

ستوديو

"الأرصاد": استقرار حالة الطقس وارتفاع نسب الرطوبة (فيديو)

سميحة أيوب تشيد بمسرحية "المتفائل" (فيديو)

أصالة تتصدر تريند "يوتيوب" بـ "نكتة بايخة" (فيديو)

مدير سينرجي لـ"ستوديو": تايلاند لا تناسب "لص بغداد" ولم نستقر على بديل

رياضة

مان يونايتد الأكثر إسرافًا في سوق الانتقالات بإنجلترا

كلوب يكشف سبب هدوء الريدز فى سوق الانتقالات

إيتو: لوكاكو سيتألق مع إنتر ميلان

أوجسبورج يمدد عقد حارس المرمى لوثه

الرئيس نيوز

ما حقيقة تدهور صحة السلطان قابوس؟

أعمال ترميم قصر البارون الأثري.. كيف بدأت وإلى أين انتهت؟ (القصة كاملة)

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية

الحكومة تنفي وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر

منوعات

منطاد عملاق يحلّق في سماء إنجلترا

علماء يحذرون من اضطرابات غير مرئية للطيارين تهدد حياة المسافرين

"أوبر" تخسر أكثر من 5 مليارات دولار

دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤدي لزيادة العنف في العالم

The remote server returned an error: (404) Not Found.

إسلام سياسي

كيف يدعم التنظيم الدولي للإخوان المنصف المرزوقي في انتخابات تونس؟

وجدي غنيم يبحث عن مخرج للهروب من تركيا

خط سير السيارة الملعونة المستخدمة في تفجير "معهد الأورام" - فيديو

اعترافات الإرهابي "حسام عادل" فى عملية تفجير معهد الأورام - فيديو


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي

“دسوقى”: مصر تسعى لنقل خبراتها في الكهرباء لإفريقيا

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لشهر أغسطس

“الخدمات البيطرية” تكثف حملاتها تزامنًا مع العيد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«التاء المربوطة » والأمن الأسرى
د. محمد عفيفي
الباشا فى الوجدان الشعبى المصرى
جمال طه
قصف معسكرات «الحشد الشعبى » بالعراق
عمرو خالد
ذكريات حاج كيف يستقبل اهل الله ضيوفه؟
المزيد

الثقافة

عرض "بتوقيت القاهرة" بمركز الثقافة السينمائية 21 أغسطس

تحت الطبع "حاول" رواية جديدة لـ محمد غزلان

فعاليات فنية متنوعة فى "أسبوع التحدي" بأبوظبي

بالصور.. تابلوهات رقصات تلقائية لفرقة السويس القومية

صفحتنا ع الفيس بوك