انكماش اقتصاد المملكة المتحدة لأول مرة منذ 2012

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري مُسجلًا أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مقابل توقعات استقراره.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي انخفض بنحو 0.2 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي على أساس فصلي وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع لـ2012، مقابل زيادة بنسبة 0.5 % في الربع الأول.



وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نمو 1.2 % في الربع الثاني من 2019، وهو مستوى أقل من المسجل في الربع الأول عند 1.8 %.



وفي النصف الأول من العام الجاري زاد الناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بنحو 0.5 %.



وخلال يونيو الماضي فأن الاقتصاد البريطاني استقر، مقابل نمو بنحو 0.2 % في مايو السابق له.



وفي الفترة من أبريل وحتى يونيو تباطأ نمو نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى في 3 سنوات عند 0.1 %، ومقابل زيادة بنحو 1.4 % في الربع الأول.



أما نشاط البناء فانخفض بنحو 1.3 % في الربع الماضي، كما هبط الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 % وهي أكبر وتيرة هبوط منذ الربع الأخير من 2012.



كما هبطت استثمارات الأعمال في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بنحو 0.5 %، مقابل توقعات تراجعها بنسبة 0.3 %.



أما إنفاق الأسر فزاد بنسبة 0.5 %، وهي وتيرة أقل من المسجلة في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.6 %.



وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 % إلى 1.2109 دولار.