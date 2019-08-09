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اقتصاد

ارتفاع مؤشر نيكي الياباني من أدنى مستوى في 7 أشهر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الجمعة، مع ابتعاد المؤشر نيكي عن أدنى مستوى في 7 أشهر في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع وول ستريت، على الرغم من أن المخاوف الجديدة بشأن التجارة العالمية أثرت على المعنويات.

وكانت المكاسب محدودة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تقرير ذكر أن البيت الأبيض يؤجل قرارًا بشأن السماح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوي تكنولوجيز الصينية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.44% ليغلق عند 20684.82 نقطة.

ونزل المؤشر إلى 21110.76 يوم الثلاثاء الماضي وهو أدنى مستوياته منذ 10 يناير، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتقدم سهم إنبكس كورب لتطوير حقول النفط والغاز الطبيعي 2.6% بعد أن ارتفعت أرباحها التشغيلية 40.7% في الأشهر الثلاثة بين أبريل ويونيو2019.

وصعد سهم شيسيدو لصناعة مستحضرات التجميل 8.1% بعد أن أعلنت الشركة زيادة المبيعات في الفترة من يناير إلى يونيو بفضل عوامل من بينها طلب مطرد في السوق الصينية.

وهبط سهم فوجي فيلم هولدنجز 6% مع انخفاض صافي ربح الشركة 48.2% في الربع الممتد بين أبريل ويونيوفي ظل تراجع المبيعات بقسم الكاميرات لديها.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35% إلى 1503.84 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1209 إلى 837.

ومن بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، أغلق 24 مؤشرًا على ارتفاع بقيادة قطاعي المنسوجات والتعدين.

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