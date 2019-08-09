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رياضة

كاسياس ينضم لتشكيلة بورتو في الموسم الجديد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انضم إيكر كاسياس حارس بورتو، الذي تعرض لأزمة قلبية في مايو الماضي، إلى تشكيلة فريقه في الموسم الجديد للدوري البرتغالي لكرة القدم.

وظهر اسم حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق في تشكيلة بورتو التي نشرها موقع الدوري البرتغالي على الإنترنت قبل خوض المباراة الافتتاحية أمام مضيفه جل فيسنتي غدًا السبت.

وعانى كاسياس، الذي قاد إسبانيا للتتويج بلقبها الوحيد في كأس العالم في 2010، وخاض 725 مباراة مع ريال مدريد قبل الانضمام إلى بورتو في 2015، من أزمة قلبية أثناء حصة تدريبية في أول مايو وقضى خمسة أيام في المستشفى.

وبعد أسبوعين تكهنت صحيفة أو جوجو البرتغالية بأن كاسياس سيعلن اعتزاله بعد وقت قصير.

وقال بورتو في يوليو تموز الماضي إنه سيمنح كاسياس منصبا بالجهاز الفني "أثناء تعافيه من مشكلة بالقلب".

وتعاقد بورتو الشهر الماضي مع الحارس الأرجنتيني أجوستينةماركيسين من كلوب أمريكا المكسيكي وخاض الحارس مباراته الأولى خلال الفوز 1-صفر خارج أرضه أمام كراسنودار في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

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