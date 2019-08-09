مميش يشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر قناة السويس

يشهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية عبور أكبر سفينة حاويات في العالم، وذلك في إطار ماتشهده قناة السويس من ازدهار في حركة النقل ومرور السفن.



وصعد مميش، إلى ظهر السفينة القادمة من الصين متجهة إلي شمال أوروبا، اليوم الجمعة، وسط حضور مكثف من وكالات الأنباء المحلية والعالمية والعديد من مراسلى الصحف.



ومن المقرر أن تصدر هيئة قناة السويس بيانا تفصيليا، عقب انتهاء جولة الفريق مهاب مميش والإعلان خلال مؤتمر صحفي.



وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن قناة السويس شهدت أمس الخميس، عبور 50 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن حاويات من الاتجاهين، وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.5 مليون طن، بينما شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن.