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اقتصاد

نمو صادرات روسيا إلى الصين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:08 ص
جريدة الدستور
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ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 61.133 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد تراجعت صادرات الصين إلى روسيا في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري بنسبة 0.8% إلى 26.67 مليار دولار، بالمقابل ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 9.4% إلى 34.46 مليار دولار.

وكان التبادل التجاري بين روسيا والصين قد صعد في 2018 إلى مستويات قياسية تاريخية، حيث تجاوز مستوى الـ100 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة بين البلدين وصلت العام الماضي إلى 108.284 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24.5% عن العام 2017.

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