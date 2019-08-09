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مصر

موعد امتحان القبول للطلبة المتخلفين بمدرسة الضبعة النووية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:06 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، موعدًا لإجراء امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، مطروح للعام الدراسي 20192020 بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للمديريات، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة لمصلحة الطلاب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني عبر الرابط http:emis.gov.eg لمعرفة مقار اللجان والتعليمات الخاصة بإجراء الامتحان.

وعقدت الوزارة امتحانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، مطروح يومي 5 و6 أغسطس 2019، وقد حضر 2596 طالبًا موزعين على عدد 291 لجنة بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية على مستوى 27 محافظة.

يذكر أنه تمت إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة لأول مرة، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وتفعيلًا لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم التعاون بين قطاع التعليم الفني وإدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين فى التقدم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019/2020، وكذلك مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية.

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