فعاليات فنية متنوعة فى "أسبوع التحدي" بأبوظبي

كشفت اللجنة المنظمة لأسبوع أبوظبي للتحدي عن الأجندة الترفيهية المرتقبة للفعالية التي تقدم للجمهور والتي تستمر لمدة سبعة أيام حافلة بالفعاليات المقامة في مختلف أرجاء المدينة في الفترة بين 1-7 سبتمبر.



وتعد دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، جدولًا حافلًا بالحفلات والأمسيات المتميزة التي تستضيفها كبرى العلامات المتخصصة بإدارة الفعاليات.



وستشهد العاصمة الإماراتية خلال أسبوع أبوظبي للتحدي سلسلةً من الحفلات الشاطئية وحفلات المسابح خلال النهار، بالإضافة إلى استضافة أهم الحفلات الموسيقية والأمسيات المتميزة ليلًا، وذلك ترسيخًا لمكانة أبوظبي المتنامية كوجهةٍ عالمية للترفيه.



وأكدت فرقة "رِد هوت تشيلي بيبرز" مشاركتها في الفعالية، حيث ستحيي فرقة الروك أولى حفلاتها في الإمارات يوم 4 سبتمبر، ثم سيتبعها عرضٌ في 5 سبتمبر، وتُقام الحفلتان في "ذا أرينا"، الصالة المغلقة الجديدة التي يتم إنشاؤها على جزيرة ياس في أبوظبي.



ومن المقرر أيضًا الإعلان عن المزيد من الفعاليات خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب الأجندة الحالية من الحفلات والفعاليات الليلية، بما يشمل حفلات المسابح المميّزة يومي 2 و3 سبتمبر في نادي شاطئ السعديات، ونزال مرتقب في المكان ذاته بتاريخ 7 سبتمبر.



وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "لقد جمعنا بعضًا من أبرز العلامات التجارية في قطاع الترفيه وتنظيم الحفلات لإعداد جدول الفعاليات الشامل لأسبوع أبوظبي للتحدي، بدءًا من الحفلات التي تقام على المسابح والشواطئ والأمسيات المقامة بعد الفعاليات الرئيسية في عدد من أبرز فنادق ومنتجعات ونوادي أبوظبي، ومن شأن جدول الفعاليات الترفيهية الشامل هذا أن يضمن تجربة منقطعة النظير للسياح والسكان على حدٍ سواء، وذلك من خلال البرنامج المشوق والحماسي لأسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يتيح لجميع الزوار فرصة الاستمتاع بطيف متنوع من الفعاليات الترفيهية والحفلات التي تزخر بها الإمارة".



وأضاف الشيبة: "تنوع أجندة الحفلات الموسيقية والأمسيات والفعاليات سيرفع من شأن أبوظبي بوصفها عاصمة الترفيه وسيعزز من مكانة الإمارة كونها وجهة مشهورة عالميًا للسياحة والاستجمام".