حبس عاطلين روجا المواد المخدرة بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.



بدأت الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر "الهيروين" وزنت كيلو ونصف جرام، حيث تبين أنه كان يستعد لتوزيعها على عملائه خلال احتفالات الأعياد.



وبالتحقيق معه أرشد عن هوية عاطل، تحصل منه على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، كما اعترف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته، من حصيلة ترويج الهيروين، وتواصله هاتفيا مع عملائه، لتحديد أماكن لقائهم لبيع الهيروين لهم.



وبإعداد كمين تم القبض على شريكه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.



حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.