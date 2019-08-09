مقتل وإصابة 14 مسلحًا من حركة طالبان شمال أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة، مقتل 5 مسلحين تابعين لحركة (طالبان) وإصابة 9 آخرين في اشتباكات وقعت بإقليم ساري بول، شمال أفغانستان.



وقال فيلق سيلاب (209) التابع للجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن الاشتباكات اندلعت في منطقة مسجد الصفد، وأن قوات الأمن استعادت حاملة جنود من طراز (همفي)، وأبطلت مفعول عبوتين ناسفتين.

