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اقتصاد

معدل التضخم في الصين يتجاوز التوقعات خلال يوليو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:22 ص
جريدة الدستور
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تسارع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي، مقابل توقعات أن يُسجل نفس مستويات يونيو السابق له، مع قفزة أسعار الطعام.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم زاد بنحو 2.8 % في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 2.7 % في يونيو السابق له.

وعلى أساس شهري فزادت أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.4 % في يوليو، مقابل تراجع بنحو 0.1 % في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء قفزت بأكبر وتيرة منذ يناير 2013 وذلك بنحو 9.1 %، ومقابل مستوى 8.3 % المسجل في يونيو.

وتابعت البيانات أن أسعار الفاكهة زادت بنحو 39.1 % في الشهر الماضي، كما قفزت أسعار لحم الخنزير بنسبة 18.2 %.

أما على صعيد أسعار المنتجين في الصين فانخفضت بنحو 0.3 % في يوليو، مقابل استقرارها في يونيو.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن أسعار المنتجين ستنخفض بنسبة 0.1 %.

وانخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.09 % إلى 7.0517 يوان.

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