شرطي مرور "روبوت" في الصين

بدأت مدينة "هاندان" بمقاطعة خبي شمالي الصين استخدام "شرطة مرور روبوتية"، لتكون الأولى من نوعها التي تدخل الخدمة في البلاد.



وقال نائب رئيس معهد بحوث إدارة المرور بوزارة الأمن العام "تشو تسوه يينج"، في تصريحات اليوم، إن فريق الروبوت بمدينة "هاندان" يستخدم لمساعدة شرطة المرور في مهام مثل: القيام بدوريات والاستشارات المعلوماتية وتقديم تنبيهات عن الحوادث.



وأضاف أنه يتم تجهيز الروبوتات بأجهزة استشعار، ويمكن أن تتحرك بشكل مستقل في جميع الاتجاهات، ويمكنها كذلك مساعدة شرطة المرور على التقاط صور للمركبات التي تنتهك قواعد وقوف السيارات، وتوجيه حركة المرور والتحقق من رخص القيادة.



من جانبه، قال رئيس مكتب الأمن العام لبلدية هاندان "ما تشان شان" إن المكتب يهدف إلى استخدام الروبوتات على مدار الساعة في مواقع عامة مهمة مثل محطات القطارات والمطارات لتقليل كثافة عمل شرطة المرور المحلية.

