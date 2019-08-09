تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية جنوب الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوب الصين.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم اكتشاف المرض بين مجموعة تضم 52 خنزيرا أثناء نقلها على متن شاحنة على طريق سريع في مدينة فانغتشنغقانغ بمنطقة قوانغشي، حيث تأكدت إصابة 51 خنزيرا ونفوق خنزير واحد بسبب المرض.



وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة طارئة لإعدام الخنازير وتطهير الشاحنة.



يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن. وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.