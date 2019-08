قبل حفلتها بالعلمين الجديدة.. 6 معلومات عن "جنيفر لوبيز"

تحيي اليوم الجمعة النجمة العالمية جنيفر لوبيز أولى حفلاتها الغنائية في مصر بالعملين الجديدة، وذلك ضمن جولتها العالمية "It،s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50، والحفل من تنظيم اللبناني ربيع مقبل. وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن جنيفر لوبيز: - ولدت في 24 يوليو 1969 بنيويورك. - نشأت في أسرة فقيرة نسبيًا، ومنذ سن الخامسة بدأت في أخذ دروس في الرقص والموسيقى. - هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. - صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد. - باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم. - تتمتع بأنشطة أعمال ناجحة للغاية جمعت لها أكثر من 400 مليون دولار، هي حجم ثروتها منها افتتاحها لمطعم وتصميمها لأزياء وتأسيسها لشركة إنتاج ولموقع تجارة إلكترونية.

The remote server returned an error: (404) Not Found.