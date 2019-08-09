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منوعات

المواطن الكويتي يستهلك 550 لترًا من المياه يوميًا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:13 ص
جريدة الدستور
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كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني، أن أكبر معدل استهلاك مياه بالعالم، هو للمواطن في الكويت، ويبلغ 550 لترا يوميا، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ نحو 220 لترا يوميا.

وحذر المزيني، في تصريح صحفي، من الهدر الكبير في المياه وعدم ترشيده في الكويت، إلى جانب تسرب المياه من الشبكات، والذي يكون له دور في ارتفاع استهلاك المياه، مطالبا الحكومة الكويتية، بإعداد استراتيجية للاستدامة المائية على المديين القصير والطويل.

وأوضح أن أبرز الخطط العاجلة للحفاظ على المياه، تتمثل في الاستفادة من مياه الأمطار، وتجميعها في سدود وخزانات، واستخدامها للصالح العام عند الحاجة، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه المصانع المستخدمة في عملية التصنيع، واستغلالها بعد المعالجة في الزراعة التجميلية بدلا من المياه العذبة، فضلا عن الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة، واستخدامها في الزراعة التجميلية والتخضيرية بدلا من هدرها في مياه البحر.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية، بضرورة دعم الحكومة الكويتية لاستخدام المرشدات المائية، للتقليل من استهلاك المياه في المنازل، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وقطاع الري الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية المائية في قطاعات الدولة، لافتا إلى أن توفير 70% من المياه، سيوفر على الدولة سنويا أكثر من 450 مليون دينار كويتي (ما يعادل مليار و485 مليون دولار أمريكي).

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