تخفيف حظر التجوال بالشطر الهندي من كشمير

قررت الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخفيف حظر التجوال المفروض على الشطر الهندي للسماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة.



وقال رئيس الشرطة ديلباغ سينج - في تصريح أوردته شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية اليوم - "سيتم السماح للأشخاص للذهاب إلى المساجد في معظم أجزاء مدينة سريناجار".



تجدر الإشارة إلى أن الشطر الهندي من إقليم كشمير يخضع لإغلاق تام تفرضه السلطات الهندية منذ الأحد الماضي؛ لتجنب اشتعال الوضع عقب إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الممنوح لكشمير.



وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي قد صرح - أمس - بأن الوضع في كشمير سيعود إلى طبيعته تدريجيا.